Выделить день на заботу о себе: россиян приглашают на диспансеризацию

Регулярные осмотры у врача, даже если ничего не беспокоит, — лучший способ оставаться здоровым. Их стоит проходить регулярно — чтобы убедиться, что все хорошо, или на ранней стадии выявить болезни еще до появления первых симптомов.
Держать здоровье под контролем жителям нашей страны помогают бесплатная диспансеризация и профилактические осмотры, которые можно пройти по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Рассказываем, как записаться, что включено в программу обследования и как проводят профилактику в разных регионах страны.
Планируем визит к врачу.
С 18 до 39 лет полную диспансеризацию можно проходить по ОМС раз в три года. В этом году врачи ждут тех, кто родился в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008 годах. Начиная с 40 лет диспансеризацию проходят ежегодно.
В периоды «между» диспансеризациями люди младше 40 лет могут проходить профосмотры. То есть вне зависимости от возраста ежегодно посещать терапевта, делать флюорографию, измерять давление, уровень холестерина и глюкозы в крови.
Для детей диспансеризация тоже предусмотрена. В первый год жизни осмотры проводят каждые три месяца, а дальше в среднем каждые два года до совершеннолетия.
Если человек работает, его организация обязана предоставить ему оплачиваемый выходной для диспансеризации, это закреплено в Трудовом кодексе.
Чтобы пройти диспансеризацию или профосмотр, достаточно записаться к участковому терапевту через портал «Госуслуги» или прийти в свою поликлинику с паспортом и медицинским полисом. Маломобильные люди и пенсионеры старше 75 лет могут проходить обследования на дому.
Если человек работает, его организация обязана предоставить ему оплачиваемый выходной для диспансеризации. Это закреплено в Трудовом кодексе. До 40 лет положен один день раз в три года, после 40 — ежегодно, а работающим пенсионерам — два дня.
Чтобы оформить выходной, нужно заранее подать заявление на имя руководителя и согласовать дату.
Новые анализы и обследования.
С 2026 года программу диспансеризации существенно расширили. Теперь с 25 лет в нее включен скрининг на вирусные гепатиты. Например, анализ на антитела к вирусу гепатита C делают раз в 10 лет.
Для людей младше 50 предусмотрена комплексная оценка репродуктивного здоровья. Обследования помогут выявить факторы, которые могут негативно повлиять на возможность зачатия и рождения детей. В частности, женщин тестируют на вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска.
После 40 и вплоть до 75 лет теперь дополнительно делают общий анализ крови с определением гемоглобина, лейкоцитов и скорости оседания эритроцитов, уровня глюкозы. Кроме того, ежегодно проверяют внутриглазное давление.
Помимо этого, в диспансеризацию включили расширенный анализ крови, который позволяет выявить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого оценивают липидный профиль и уровень липопротеина (а).
«Для пожилых пациентов это критически важное изменение: мы уходим от общих цифр к детальному анализу фракций холестерина. Это позволяет нам гораздо точнее рассчитать реальный сердечно-сосудистый риск и вовремя скорректировать лечение, чтобы предотвратить инфаркт или инсульт», — объясняет главный терапевт Пензенской области Елена Матвеева.
«Нет симптомов» не значит «здоров».
В Харовском округе Вологодской области за первые шесть месяцев 2026 года диспансеризацию прошли более 2,6 тыс. человек, 154 записались на профилактические осмотры.
У почти полусотни пациентов врачи выявили сердечно-сосудистые заболевания, о которых люди и не подозревали. Еще около 20 человек узнали о сахарном диабете, патологии органов пищеварения или дыхательной системы.
Почти каждому второму пациенту врачам пришлось напомнить: избыточная масса тела — фактор риска развития многих заболеваний.
«Ключевой принцип диспансеризации — опередить болезнь. Мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда пациент чувствует себя абсолютно здоровым, а лабораторные показатели и инструментальные исследования уже фиксируют патологический процесс, — рассказывает врач общей практики Анастасия Саблина. — Гипертония, диабет, начальные формы онкопатологии развиваются бессимптомно месяцами, а порой и годами. Раннее выявление переводит проблему из разряда катастроф в разряд контролируемых состояний».
Одним из лидеров по охвату пациентов профилактическими обследованиями в регионе стала Вытегорская центральная районная больница. Там за шесть месяцев диспансеризацию прошли более 4,6 тыс. человек, профосмотры — свыше 760.
Почти каждому второму пациенту врачам пришлось напомнить: избыточная масса тела — фактор риска развития многих заболеваний. У более чем 200 человек специалисты уже зафиксировали болезни сердечно-сосудистой системы, а у 55 — сахарный диабет.
Многие жители Череповецкого округа прошли диспансеризацию в передвижном медкомплексе. К середине июля КамАЗ, оснащенный всем необходимым оборудованием, сделал уже 37 выездов. Во время них врачи провели более тысячи флюорографий и около 70 маммографий.
Специалисты Вологодской областной детской клинической больницы № 2 тоже работают на выезде. За полгода они осмотрели более 2,2 тыс. ребят по всему региону. В составе бригады — хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды, кардиологи, оториноларинголог, уролог, эндокринолог. При необходимости маленьким пациентам делали УЗИ, в том числе эхокардиографию. Параллельно с детскими выездами проводили диспансеризацию и для взрослых. Консультации вели хирург, уролог, кардиолог и невролог.
На осмотр после работы.
В Башкирии уже не первый год проводят акцию «Ночь диспансеризации». Для тех, кому сложно пройти обследование в другое время, врачи ведут прием поздно вечером, вплоть до полуночи. В этом году специалисты уже дважды продлевали смены в июле. В августе акция повторится 7-го и 21-го числа.
«Ночь диспансеризации» проводят в более чем 30 больницах и поликлиниках региона. За вечер можно успеть проконсультироваться с терапевтом, пройти флюорографию, ЭКГ, маммографию, посетить смотровой кабинет, получить направление на дополнительные исследования. Чтобы сдать кровь, достаточно не есть в течение трех часов перед приемом.
«Особая благодарность нашим врачам, — подчеркивает главный врач Городской клинической больницы № 1 Стерлитамака Ильшат Яппаров. — Они работают с полной отдачей, и именно благодаря им каждая такая акция проходит успешно».
Всего за первые шесть месяцев 2026 года диспансеризация охватила в Башкирии 965 тыс. человек. У 156 тыс. пациентов во время осмотра впервые выявили разные заболевания.
Забота о теле для тех, кто радеет о душе.
В Пензе в конце июля провели выездную диспансеризацию на территории Троицкого женского монастыря. Врачи городской поликлиники № 1 организовали прием для священнослужителей, мирских сотрудников храма и преподавателей Пензенской духовной семинарии. Во время диспансеризации они смогли сдать анализы, в том числе мазок на онкоцитологию, пройти ЭКГ, флюорографию.
В общей сложности специалисты осмотрели и проконсультировали 94 человека. Многие из них — люди пенсионного или предпенсионного возраста, регулярные профилактические осмотры для них особенно важны. При этом из-за графика работы и служб им бывает непросто найти время для посещения врачей.
Врачи организовали прием для священнослужителей, мирских сотрудников храма и преподавателей Пензенской духовной семинарии.
Стоит отметить, что подобная акция проходит в Троицком женском монастыре не впервые. Летом 2025 года сотрудники городской поликлиники № 1 тоже организовывали выезд. Тогда они осмотрели более 50 человек.
Всего в Пензенской области диспансеризацию и профосмотры за первое полугодие прошли более 400 тыс. жителей. В том числе свыше 70 тыс. человек проверили свое репродуктивное здоровье. Онкоскрининг помог выявить более 300 случаев рака, включая рак молочных желез у 63 женщин и рак предстательной железы у 29 мужчин.
Миллионы уже прошли обследование.
Всего за первые шесть месяцев 2026 года диспансеризация охватила уже 52 млн россиян. Свыше 930 тыс. человек прошли обследование на рабочем месте.
Репродуктивное здоровье в первом полугодии проверили более 1,5 млн жителей нашей страны. При этом, согласно статистике, женщины делают соответствующие тесты чаще мужчин.
Всего нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется по 11 направлениям. Среди них — борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, гепатитом С. Также большое внимание уделяется совершенствованию системы экстренной медицинской помощи и подготовке кадров.