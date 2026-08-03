Выделить день на заботу о себе: россиян приглашают на диспансеризацию

В Башкирии уже не первый год проводят акцию «‎Ночь диспансеризации».‎ Для тех, кому сложно пройти обследование в другое время, врачи ведут прием поздно вечером, вплоть до полуночи. В этом году специалисты уже дважды продлевали смены в июле. В августе акция повторится 7-го и 21-го числа.