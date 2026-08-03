Спелые и полезные: столичный портал потребителя подскажет, на что следует обратить внимание при выборе арбузов и дынь на бахчевых развалах

Для многих жителей столицы последний месяц лета стойко ассоциируется с дынями и арбузами. Стараясь выбрать вкусные плоды, горожане полагаются на советы продавцов или пользуются известным всем набором признаков спелости по внешнему виду. Однако чтобы покупка была удачной, в первую очередь следует обращать внимание на условия продажи. В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, как рекомендации экспертов столичного портала потребителя помогут выбрать качественные, безопасные и вкусные арбузы и дыни. Соблюдение несложных правил при выборе на бахчевых развалах поможет получить удовольствие и пользу для здоровья.
— Решив приобрести арбуз или дыню, не стоит ориентироваться только на подходящую цену на бахчевом развале. Эксперты столичного портала потребителя в первую очередь советуют обратить внимание на соблюдение основных требований, установленных к торговым точкам и условиям продажи. Это позволит быть уверенными не только в качестве покупки, но и безопасности для здоровья, — рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.
В первую очередь эксперты не рекомендуют покупать арбузы и дыни в несанкционированных местах, особенно часто таких продавцов можно встретить прямо на обочинах дорог. Это повышает риск приобрести некачественный продукт, который может нанести вред здоровью.
А покупая арбуз на специально оборудованных бахчевых развалах или в магазине, супермаркете, на рынке или ярмарке, стоит обращать внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Арбузы и дыни, хранящиеся прямо на земле, порезанные на части или с трещинами и другими повреждениями могут нанести вред здоровью. Но даже если на вид товар соответствует нормам, не лишним будет запросить всю информацию о нем. По запросу потребителя продавец обязан предоставить сопроводительные документы на продукцию.
Для тех, кто предпочитает приобретать арбузы и дыни в супермаркетах, будет полезна информация о том, как следует действовать в ситуации, когда при оплате на кассе выясняется, что стоимость товара отличается от указанной на ценнике. Покупатель имеет полное право требовать продажи товара по цене, указанной на ценнике. Ценник в данном случае считается публичной офертой, и по закону продавец обязан исполнить условия этой оферты, то есть продать товар по заявленной стоимости, а если покупка уже оплачена — должен вернуть разницу в цене.
Если возникла спорная ситуация с продавцом, то в этом случае помогут материалы раздела «Правовая информация». Здесь можно найти пошаговые инструкции для разрешения различных спорных ситуаций как в досудебном порядке, так и для отстаивания своих прав в суде. Например, в каких случаях и как можно урегулировать спор в досудебном порядке или как составить как претензию. А если придется отстаивать свои интересы в суде, то составить исковое заявление в суд можно в разделе «Шаблоны претензий и исковых заявлений», выбрав соответствующий шаблон. Кроме того, разобраться, как действовать в спорной ситуации, поможет сервис «Электронный помощник». С его помощью можно быстро подобрать соответствующий шаблон для претензии продавцу или искового заявления в суд. Для решения спорной ситуации можно проконсультироваться со специалистом московского Управления Роспотребнадзора в онлайн-формате, предварительно записавшись с помощью сервиса «онлайн-консультация» на главной странице портала. Также получить рекомендации можно по телефону круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по городу Москве: +7 495 539-36-96.
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