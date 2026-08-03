Спелые и полезные: столичный портал потребителя подскажет, на что следует обратить внимание при выборе арбузов и дынь на бахчевых развалах

Если возникла спорная ситуация с продавцом, то в этом случае помогут материалы раздела «Правовая информация». Здесь можно найти пошаговые инструкции для разрешения различных спорных ситуаций как в досудебном порядке, так и для отстаивания своих прав в суде. Например, в каких случаях и как можно урегулировать спор в досудебном порядке или как составить как претензию. А если придется отстаивать свои интересы в суде, то составить исковое заявление в суд можно в разделе «Шаблоны претензий и исковых заявлений», выбрав соответствующий шаблон. Кроме того, разобраться, как действовать в спорной ситуации, поможет сервис «Электронный помощник». С его помощью можно быстро подобрать соответствующий шаблон для претензии продавцу или искового заявления в суд. Для решения спорной ситуации можно проконсультироваться со специалистом московского Управления Роспотребнадзора в онлайн-формате, предварительно записавшись с помощью сервиса «онлайн-консультация» на главной странице портала. Также получить рекомендации можно по телефону круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по городу Москве: +7 495 539⁠-36⁠-96.