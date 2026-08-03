На улице Надежды Сусловой завершают реконструкцию трамвайных путей

В Нижнем Новгороде завершается реконструкция трамвайных путей на улицах Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева, а также на разворотном кольце в Лапшихе. Сейчас подрядная организация выполняет заключительный этап работ, сообщили корреспонденту сайта pravda-nn.ru в ООО «Экологические проекты».
На данный момент специалисты занимаются благоустройством территории, укладывают асфальтобетон на перекрестках и демонтируют старые опоры контактной сети.
О сроках возобновления движения трамваев по улицам Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева будет сообщено дополнительно.
Напомним, что реконструкция трамвайных путей на улице Надежды Сусловой включает полное обновление рельсового полотна, замену контактной сети и устройство монолитных участков на перекрестках. Работы на ключевых узлах (пересечение с улицей Ванеева и кольцевая развязка с улицей Генерала Ивлиева) стартовали в апреле — июне 2026 года, их были намерены завершить до конца второго квартала 2026 года.