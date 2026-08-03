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Понедельник в Калининграде будет умеренно теплым перед надвигающейся жарой

Днем сегодня ждем до +22…+24°С.

Понедельник, 3 августа, в Калининграде будет умеренно теплым — накануне периода жары. К полудню потеплеет до +19…+21°С, днем сегодня до +22…+24°С, у побережья преимущественно малооблачно, на остальной части региона переменная облачность.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», вечером ожидается +15…+17°С, малооблачно. В течение дня без осадков.

Уже со вторника тропическая воздушная масса принесет жару до +27°С и до +30°С в среду. Тогда же высока вероятность интенсивных ливней и гроз.

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