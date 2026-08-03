Техническая готовность дворца спорта «Пермь-Арена» достигла 50%

Глава региона также осмотрел тренировочную и основную арены, обратил внимание на важность создания доступной, удобной и понятной инфраструктуры для посетителей. Ему также продемонстрировали варианты оснащения спортивного объекта и обустройства прилегающей территории. «Уверен, “Пермь-Арена” станет местом, куда захочется прийти всей семьей. Где юные спортсмены будут делать первые шаги в спорте, а мы с вами — болеть за наших. Это будет знаковый объект для региона и всей страны», — подчеркнул Дмитрий Махонин.