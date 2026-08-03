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В Хабаровске бизнесмен заплатит 750 тысяч за нелегальных мигрантов

Строительная компания привлекла иностранных рабочих без необходимых документов.

В Хабаровске предпринимателя и строительную организацию оштрафовали на 750 тысяч рублей за незаконное привлечение иностранных граждан к работе, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Проверка прокуратуры Центрального района города показала, что предприниматель и компания, занимавшиеся строительством жилых помещений, привлекли к работе шестерых иностранных граждан без заключения трудовых договоров и необходимых разрешений.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили. Два должностных лица получили дисциплинарные взыскания.

В отношении предпринимателя и юридического лица возбудили дела об административном правонарушении по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ. По итогам рассмотрения материалов им назначили общий штраф в размере 750 тысяч рублей.