В Хабаровске бизнесмен заплатит 750 тысяч за нелегальных мигрантов

В Хабаровске предпринимателя и строительную организацию оштрафовали на 750 тысяч рублей за незаконное привлечение иностранных граждан к работе, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Проверка прокуратуры Центрального района города показала, что предприниматель и компания, занимавшиеся строительством жилых помещений, привлекли к работе шестерых иностранных граждан без заключения трудовых договоров и необходимых разрешений.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранили. Два должностных лица получили дисциплинарные взыскания.
В отношении предпринимателя и юридического лица возбудили дела об административном правонарушении по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ. По итогам рассмотрения материалов им назначили общий штраф в размере 750 тысяч рублей.