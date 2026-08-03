Летучие мыши облюбовали стену красноярской многоэтажки

В соцсетях красноярцы делятся видео, на котором летучие мыши устроились на стене многоквартирного дома. Животные мирно спят, не обращая внимания на прохожих. Однако они могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.