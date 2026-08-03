Летучие мыши облюбовали стену красноярской многоэтажки

В соцсетях красноярцы делятся видео, на котором летучие мыши устроились на стене многоквартирного дома. Животные мирно спят, не обращая внимания на прохожих. Однако они могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Важно помнить:
не трогайте и не ловите летучих мышей — они могут переносить бешенство;
при случайном прикосновении вымойте руки с мылом;
при укусе немедленно обратитесь к врачу;
если мышь залетела в дом, продезинфицируйте места, где она побывала.
Официально случаев нападения летучих мышей на людей в Красноярском крае в этом году не зарегистрировано.
Ранее мы сообщали, что более 360 человек пострадали от укуса клещей в Красноярском крае за неделю.