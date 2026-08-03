Когда лежак занят: Крокодилы во Флориде оккупировали сапы, каяки и гидроскутеры

Из-за этого во многих районах крокодилы больше не могут легко выбраться на сушу. Вместо привычных отмелей они стали использовать в качестве «лежаков» гидроскутеры, каяки, сап-доски и другие плавсредства. По словам зоологов, такое поведение нельзя считать просто курьёзом. Специалисты называют его важной формой адаптации, которая помогает виду сохранять численность за пределами охраняемых территорий, включая Национальный парк Эверглейдс.