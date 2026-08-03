В Красноярске без прописки и полиса ОМС можно бесплатно сделать флюорографию

В августе на улице Весны, 11 (около поликлиники) будет работать мобильный флюорограф Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера № 1. Сделать снимок легких может абсолютно любой желающий — не нужно ни городской прописки, ни полиса ОМС, ни предварительной записи.