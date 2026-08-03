Минпросвещения утвердило федеральный список школьных учебников

Единые учебники по всеобщей истории и истории России под редакцией Владимира Мединского начали поступать в школы в 2023 году. Сначала по ним стали преподавать в 11-х классах, затем — в 10-х, после учебники ввели в 5−7-х классах. Для 8−9-х классов их введут с 1 сентября. Преподавать по учебникам обществознания под редакцией Дмитрия Медведева начнут также с 1 сентября.