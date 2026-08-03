Минпросвещения утвердило федеральный список школьных учебников

Минпросвещения России утвердило федеральный перечень учебников для начального, основного и среднего общего образования. Приказ вступил в силу 3 августа.
В список вошли в том числе учебники по обществознанию для 9−11-х классов под редакцией зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, учебники по истории для 5−9-х классов под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и другие.
Список также включает учебники для преподавания языков народов России — татарского, тувинского, башкирского, бурятского, кабардино-черкесского, мокшанского, ненецкого, хантыйского, чеченского и других.
Единые учебники по всеобщей истории и истории России под редакцией Владимира Мединского начали поступать в школы в 2023 году. Сначала по ним стали преподавать в 11-х классах, затем — в 10-х, после учебники ввели в 5−7-х классах. Для 8−9-х классов их введут с 1 сентября. Преподавать по учебникам обществознания под редакцией Дмитрия Медведева начнут также с 1 сентября.