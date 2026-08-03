Вечер Цоя и «Крымские тулумбасы»: в ЦПКиО простятся с летом в Волгограде

Во третью субботу месяца, 15 августа волгоградцев и гостей города ждёт рок-фестиваль «Летний гром». В память о Викторе Цое музыканты исполнят хиты группы «Кино». В этот же день на главной сцене пройдёт дискотека — диджеи сыграют хиты разных поколений.