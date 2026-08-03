Вечер Цоя и «Крымские тулумбасы»: в ЦПКиО простятся с летом в Волгограде

Центральный парк культуры и отдыха Волгограда опубликовал афишу на последний месяц лета. В программе — концерты, спортивные состязания, фестивали и вечер памяти Виктора Цоя. Вход на все мероприятия бесплатный.
В ближайшую пятницу, 7 августа, в парке пройдёт концертная программа от центра культуры «Лаукараз». На главной сцене выступят танцевальные и цирковые коллективы из разных городов России.
В субботу, 8 августа, желающих приглашают на ежегодный забег Night city trail.
В воскресенье, 9 августа, в ЦПКиО состоится встреча болельщиков с игроками женского гандбольного клуба «Динамо-Синара». Участникам представят новых игроков и форму, запланирована автограф-сессия и другие активности.
Во третью субботу месяца, 15 августа волгоградцев и гостей города ждёт рок-фестиваль «Летний гром». В память о Викторе Цое музыканты исполнят хиты группы «Кино». В этот же день на главной сцене пройдёт дискотека — диджеи сыграют хиты разных поколений.
В День флага России, 22 августа, в парке выступят воспитанники центра «Виктория». На вечер запланирован фестиваль казачьей культуры «Крымские тулумбасы». В программе: концерт казачьих коллективов из разных регионов и мастер-классы по народным ремёслам.
Последние выходные лета в парке отметят субботней дискотекой на главной сцене 29 августа.
В воскресенье, 30-го, состоится традиционный забег с портфелями и огненное шоу от творческой лаборатории «Атом шоу».
Дискотеки пройдут 9, 15, 23 и 29 августа.
Ранее в парке в деревне «Альпаково» появились шетлендские пони и овечки.