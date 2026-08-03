Штраф за сбор грибов 2026: разбираем новые правила с 1 сентября

Да, если они не занесены в Красную книгу вашего региона. Мухоморы не содержат наркотических веществ, но они ядовиты. Собирать их для личного использования закон не запрещает. Зачем? Эксперты предупреждают: лечебные свойства мухомора не доказаны, а риск отравления высок. Так что сам по себе род мухоморов не означает запрет на сбор, но нужно учитывать региональные перечни охраняемых видов и не путать ядовитость с юридическим запретом — а вот отличить мухомор от съедобного гриба на глаз поможет наша статья про [бледную поганку](ССЫЛКА: вставить после публикации — «Бледная поганка: как распознать»).