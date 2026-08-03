В Красноярске впервые пройдет Международный форум коренных народов

С 13 по 16 августа Красноярск впервые примет Международный форум коренных народов. В краевую столицу приедут представители 13 стран Африки, Азии, Латинской Америки. Также событие объединит представителей разных народов из 27 регионов России. Запланировано участие руководителей федеральных и региональных органов власти, международных экспертов, ученых, бизнесменов. Основная тема форума — «Коренные народы в контексте биоразнообразия и климата». Участники обсудят проблемы изменения состояния окружающей среды, вопросы формирования законодательной базы, сохранения биоразнообразия, возможность применения для этого навыков и знаний коренных народов и т. п. Программа форума включает спортивные и культурные мероприятия. Например, в Красноярск приедет XXI Международная выставка «Сокровища Севера. Мастера и художники России», до этого 20 лет проходившая в Москве. Кроме того, в национальном центре «Россия» на Енисее и на Центральной набережной Красноярска пройдут турнир по северному многоборью «Кубок единства народов мира», V Межрегиональный молодежный форум коренных малочисленных народов Севера «Сибирский аргиш» и фестиваль культур коренных малочисленных народов России «Кочевье Севера». 0+