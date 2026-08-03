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Ваня Дмитриенко установил новый рекорд России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Певец из Красноярска Ваня Дмитриенко официально вошёл в Книгу рекордов России. Он стал самым молодым артистом в истории страны, выступившим с сольным концертом на большой арене в Москве.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Певец из Красноярска Ваня Дмитриенко официально вошёл в Книгу рекордов России. Он стал самым молодым артистом в истории страны, выступившим с сольным концертом на большой арене в Москве.

Как сообщают в ТАСС, рекорд был зафиксирован во время выступления артиста в «Лужниках». Все билеты на выступление были распроданы, на трибунах собралось около 70 тысяч зрителей.

На момент концерта Ване Дмитриенко было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Таким образом, он побил предыдущий рекорд Егора Крида, которому на момент выступления в «Лужниках» в 2025 году был 31 год.

Награду артисту вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.