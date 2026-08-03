Воронежский «Факел» едва не сотворил чудо в схватке с вице-чемпионом

Но «Факел» не затух, как это часто бывало по ходу сезона-2024/25. Олег Василенко угадал с заменами, и свежие Максим Турищев с Алексеем Суторминым вернули интригу — отличились на 85-й и 88-й минутах соответственно. Увы, сил на камбэк, как и времени, не хватило. Но согласитесь, что итоговые 2:3 выглядят куда веселее, нежели «сухой» разгром. Позади два тура, но не смотря на два поражения (на старте турнира «Факел» уступил махачкалинскому «Динамо» 1:2), воронежцы не выглядят безнадежными претендентами на вылет. Характер у парней есть, осталось научиться сохранять максимальную концентрацию на протяжении всех 90 минут и начнем набирать очки.