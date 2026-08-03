Более 120 тысяч приемов провели узкопрофильные врачи выездных бригад с начала года в Хабаровском крае

За 7 месяцев 2026 года выездные бригады медиков из 13 медучреждений края работали в 8 районах региона. Врачи выезжали в районы 536 раз, узкопрофильные специалисты провели 122 тысячи приемов и 41 тысячу диагностических исследований. Для этого задействовали 14 единиц автопоезда «Здоровье». Осенью врачи планируют посетить Аяно-Майский, Бикинский, Вяземский, Советско-Гаванский, Охотский, Комсомольский, Николаевский районы, а также.