Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев пригласили на День физкультурника на Татышеве

День физкультурника пройдет 8 августа на острове Татышев. Праздничная программа начнется в 10:30 с выступления кавер-группы «Гуляй, Вася!».

День физкультурника пройдет 8 августа на острове Татышев. Праздничная программа начнется в 10:30 с выступления кавер-группы «Гуляй, Вася!». Об этом сообщили в администрации города.

Гостей ждут соревнования по волейболу, настольному теннису, лапте и семейные старты. В 11:00 участники шоу «Титаны» проведут общую зарядку, а в полдень начнется тренировка по мягкой растяжке. Посетители также смогут сдать нормы ГТО, поучаствовать в народных играх и пройти спортивные локации. За выполнение заданий участникам выдадут фишки, которые можно обменять на сувениры.

Заявки на соревнования принимают до 15:00 6 августа. Награждение победителей состоится в 14:00.