Красноярцев пригласили на День физкультурника на Татышеве

День физкультурника пройдет 8 августа на острове Татышев. Праздничная программа начнется в 10:30 с выступления кавер-группы «Гуляй, Вася!». Об этом сообщили в администрации города.
Гостей ждут соревнования по волейболу, настольному теннису, лапте и семейные старты. В 11:00 участники шоу «Титаны» проведут общую зарядку, а в полдень начнется тренировка по мягкой растяжке. Посетители также смогут сдать нормы ГТО, поучаствовать в народных играх и пройти спортивные локации. За выполнение заданий участникам выдадут фишки, которые можно обменять на сувениры.
Заявки на соревнования принимают до 15:00 6 августа. Награждение победителей состоится в 14:00.