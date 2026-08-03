Красноярцев пригласили на День физкультурника на Татышеве

Гостей ждут соревнования по волейболу, настольному теннису, лапте и семейные старты. В 11:00 участники шоу «Титаны» проведут общую зарядку, а в полдень начнется тренировка по мягкой растяжке. Посетители также смогут сдать нормы ГТО, поучаствовать в народных играх и пройти спортивные локации. За выполнение заданий участникам выдадут фишки, которые можно обменять на сувениры.