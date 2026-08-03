Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

LSM: Латвия с начала 2026 года передала Украине 187 конфискованных автомобилей

Власти Латвии отчитались о передаче Киеву конфискованных у своих граждан автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года латвийские власти безвозмездно передали Украине 187 транспортных средств. Автомобили ранее были конфискованы в Латвии за вождение в нетрезвом виде. Об этом со ссылкой на Государственное агентство снабжения республики сообщает портал гостелерадио LSM.

В числе переданной Незалежной техники имеются внедорожники, квадроциклы и микроавтобусы. Уже на следующей неделе латвийский кабмин рассмотрит вопрос о передаче Киеву еще 21 автомобиля. Таким образом, обще число переданного транспорта вырастет до 208 единиц.

В конце 2023 года сообщалось, что Латвия отправила на Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость которых оценивается почти в миллион евро.

Позже глава Минобороны Латвии Адрис Спрудс заявил, что партия из более чем пятисот беспилотников отправлена из Латвии на Украину.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше