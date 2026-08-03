LSM: Латвия с начала 2026 года передала Украине 187 конфискованных автомобилей

С начала 2026 года латвийские власти безвозмездно передали Украине 187 транспортных средств. Автомобили ранее были конфискованы в Латвии за вождение в нетрезвом виде. Об этом со ссылкой на Государственное агентство снабжения республики сообщает портал гостелерадио LSM.
В числе переданной Незалежной техники имеются внедорожники, квадроциклы и микроавтобусы. Уже на следующей неделе латвийский кабмин рассмотрит вопрос о передаче Киеву еще 21 автомобиля. Таким образом, обще число переданного транспорта вырастет до 208 единиц.
В конце 2023 года сообщалось, что Латвия отправила на Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей, общая стоимость которых оценивается почти в миллион евро.
Позже глава Минобороны Латвии Адрис Спрудс заявил, что партия из более чем пятисот беспилотников отправлена из Латвии на Украину.