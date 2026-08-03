Глеб Никитин проверил строительство гостиницы в Городце

Возведение объекта идёт при поддержке государства: финансирование выделено в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а сама стройка реализуется по программе льготных кредитов из федеральной казны — она утверждена соответствующим постановлением Правительства РФ и нацелена на развитие туристической инфраструктуры.