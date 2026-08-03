Глеб Никитин проверил строительство гостиницы в Городце

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил темпы строительства гостиницы в Городце. Об этом он сообщил в Макс-канале.
Возведение объекта идёт при поддержке государства: финансирование выделено в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а сама стройка реализуется по программе льготных кредитов из федеральной казны — она утверждена соответствующим постановлением Правительства РФ и нацелена на развитие туристической инфраструктуры.
В соцсетях губернатор поделился эмоциями от поездки: он отметил неповторимое очарование Городца и выразил уверенность, что новая гостиница станет достойным украшением города. «В очередной раз вдохновился красотой Городца и лично убедился, что гостиница будет великолепной. Спасибо нацпроекту!» — написал Глеб Никитин.
Кроме того, глава региона сообщил, что во вторник ему предстоит принять участие в профильном совещании, которое проведёт премьер‑министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее сообщалоь, что гостиницу за 300 млн рублей построят у Мызинского моста в Нижнем Новгороде.