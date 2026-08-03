Умер художник, автор петербургских пейзажей Павел Еськов

Павел Еськов родился в 1981 году, он окончил Академию художеств имени Репина. В его работах сочетались академический реализм и импрессионизм. Провел более 20 персональных выставок. Работы художника находятся в нескольких российских и зарубежных коллекциях, а с 2006 года постоянно представлены в музеях и выставочных центрах Китая, уточняется в его сообществе во «ВКонтакте». Также занимался преподавательской деятельностью.