Блогер застукал женатого магната с подчинённой в кустах и поставил крест на его карьере

Ранее компании Astronomer Энди Байрон стал героем скандала после того, как на видео с концерта Coldplay его заметили в объятиях коллеги — начальницы HR-отдела Кристин Кабот. Видео быстро разошлось по Сети, а СМИ заподозрили мужчину в супружеской измене. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях и поставил под удар его репутацию в профессиональном сообществе.