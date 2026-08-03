«ПФП-группа» приобрела в Москве историческую усадьбу Строгановых

Как указано на сайте ДОМ.РФ, история усадьбы началась в 1751 году, когда барон Сергей Григорьевич Строганов получил участок на берегу Яузы, где построил дворец по заказу графа Александра Сергеевича Строганова. Перед домом разбили парк, а у южной границы усадьбы соорудили хозяйственные и жилые постройки. С течением времени москвичи стали называть усадьбу «дачей Строгановых». С 1828 года усадьба перешла к купцам Алексеевым, которые основали на земле суконную фабрику и перестроили ряд зданий. В начале XIX века в усадьбе жил архитектор А. Н. Воронихин, который проектировал известнейшие усадьбы и особняки Строгановых.