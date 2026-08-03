Синоптик рассказал москвичам о жаре в Москве

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала 2026 года. К 17:00 мск температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ достигла плюс 30,6 градуса. По словам Леуса, 3 августа в Москве ожидается очередной день с температурой выше плюс 30 градусов — он станет шестым «тридцатником» в столице с начала года.