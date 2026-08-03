Синоптик рассказал москвичам о жаре в Москве

На текущей неделе в Москве сохранится теплая и жаркая погода, сообщил Радио РБК метеоролог Александр Шувалов.
«Вместо 30 и 32 градусов будет только 25−27. А в четверг снова прибавят. И даже несмотря на кратковременные дожди, (температура) снова поднимется до 30 градусов», — рассказал Шувалов.
В выходные, по прогнозу синоптика, станет немного прохладнее — воздух прогреется до 23−25 градусов. «Пиковые значения — это всего лишь сутки-двое, а затем понижение температуры, но не слишком сильное…» — сказал Шувалов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 2 августа стало самым жарким днем в Москве с начала 2026 года. К 17:00 мск температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ достигла плюс 30,6 градуса. По словам Леуса, 3 августа в Москве ожидается очередной день с температурой выше плюс 30 градусов — он станет шестым «тридцатником» в столице с начала года.
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