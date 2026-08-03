Молодые журналисты Татарстана могут побороться за грант в 200 тыс. рублей

«Сегодня молодежные медиа формируют информационную повестку и помогают находить единомышленников для реализации новых идей. В Татарстане много талантливых авторов, которые умеют интересно говорить о людях, проектах и событиях своего региона. Участие в конкурсе — это возможность заявить о себе и сделать первый шаг к профессиональному развитию в сфере медиа», — заявил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.