В России изменятся правила торговли с колёс

Региональные власти теперь не могут устанавливать требования к автомобилю или прицепу. Единственное ограничение — запрещено размещать несколько мобильных кафе или магазинов в одном месте. Это делается, чтобы избегать стихийной конкуренции. При этом на своём участке земли предприниматель может вести торговлю с колёс, не получая разрешения у местных властей. Для этого достаточно просто направить соответствующее заявление.