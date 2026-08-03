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В России изменятся правила торговли с колёс

Новый порядок будет действовать с 1 сентября.

В России с 1 сентября изменятся правила торговли для автолавок, фургонов с едой и напитками, а также для других форматов торговли с колёс. О принятых поправках к закону о государственном регулировании торговой деятельности сообщили РИА Новости.

Региональные власти теперь не могут устанавливать требования к автомобилю или прицепу. Единственное ограничение — запрещено размещать несколько мобильных кафе или магазинов в одном месте. Это делается, чтобы избегать стихийной конкуренции. При этом на своём участке земли предприниматель может вести торговлю с колёс, не получая разрешения у местных властей. Для этого достаточно просто направить соответствующее заявление.

Кроме того, из-под общих правил закона выйдут фермерские хозяйства и сельхозкооперативы, работу которых будет регламентировать собственный закон.