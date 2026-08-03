Из Екатеринбурга запустят дополнительные рейсы в Ташкент

— Самолеты Airbus A-320, способный перевозить до 180 пассажиров, будут летать в столицу Узбекистана дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Прибытие из Ташкента запланировано на среды и воскресенья, — пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово.