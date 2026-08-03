Из Екатеринбурга запустят дополнительные рейсы в Ташкент

В Екатеринбурге из аэропорта Кольцово запустят дополнительные рейсы в Ташкент. Сейчас их выполняют авиакомпании FlyOne Asia, «Уральские авиалинии» и Uzbekistan Airways. С 17 августа к ним присоединится иностранный авиаперевозчик Centrum Air.
— Самолеты Airbus A-320, способный перевозить до 180 пассажиров, будут летать в столицу Узбекистана дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Прибытие из Ташкента запланировано на среды и воскресенья, — пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Отмечается, что все желающие уже могут приобрести билеты — продажа открыта.
Напомним, что 14 апреля появился прямой рейс из Екатеринбурга в другой город Узбекистана — Ургенч. Выполняет перелеты авиакомпания Red Wings. Еще ранее были открыты рейсы в Бухару.