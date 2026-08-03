В августе для красноярцев проведут десятки бесплатных походов и экскурсий

5, 12, 19 и 26 августа всех желающих зовут в вечерние мини-походы «Закаты на сопках». Маршрут пройдет по Второй и Николаевской сопкам, где участники с высоты увидят, как солнце опускается за горизонт. Сбор в 19:30 у второго визит-центра экопарка «Гремячая грива» (остановка «Академия биатлона»).