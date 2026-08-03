В августе для красноярцев проведут десятки бесплатных походов и экскурсий

Молодежный центр путешественников приглашает красноярцев в походы и на экскурсии, сообщили в мэрии. Каждую неделю организаторы предлагают новый маршрут: от легких часовых прогулок до полноценных походов по хребтам.
5, 12, 19 и 26 августа всех желающих зовут в вечерние мини-походы «Закаты на сопках». Маршрут пройдет по Второй и Николаевской сопкам, где участники с высоты увидят, как солнце опускается за горизонт. Сбор в 19:30 у второго визит-центра экопарка «Гремячая грива» (остановка «Академия биатлона»).
С 7 августа возобновляются утренние прогулки «Пятница на подъеме». Легкий маршрут протяженностью 3 км по Торгашинскому хребту отлично подойдет для тех, кто хочет взбодриться перед началом рабочего дня. Старт в 7:00, продолжительность — полтора часа.
8 августа в рамках проекта «Археолайф» пройдет пешеходная экскурсия «Красноярск до нас». Маршрут разработан совместно с Лабораторией археологии Енисейской Сибири. Начало в 19:30. Участники экскурсии узнают, каким был город до появления Красноярского острога в 1628 году.
18 августа в специалисты организуют прогулку «Символы нашего города». Жители и гости Красноярска вместе разберутся в значении городского и государственного гербов, проследят историю их возникновения и скрытые за ними легенды. Старт — в 19:30.
Ко Дню флага России 25 августа в 11:00 пройдет «Триколор-подъем» на Николаевскую сопку, где установлен один из самых высоких флагштоков в стране. Затем группа направится на Вторую сопку к Серебряниковской видовке и устроит у визит-центра «Серебряный лог».
28 августа в 15:00 начнется экскурсия на археологическую стоянку каменного века «Усть-Базаиха-2». Специалисты из АНО «Археологическое исследование Сибири» расскажут всем желающим, когда первые люди пришли на территорию современного Красноярска, чем занимались и какими орудиями пользовались в ледниковую эпоху.
Завершит летнюю программу поход «Летний финиш на Арке» 29 августа. Участников ждет маршрут около 9 км по скалам Торгашинского хребта с подъемом на вершины Красный гребень и Арка. Сбор группы — в 11:00.
Регистрация на все мероприятия Молодежного центра путешественников открывается в официальном сообществе «ВКонтакте» в 19:00 за три дня до старта. Участие бесплатное, но запись обязательна. Путешественники младше 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых.
Подробное расписание походов на август можно найти в закрепленной афише сообщества или уточнить по телефону: 227—92—01.
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