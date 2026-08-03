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В Таганроге энергетики отремонтировали 14 подстанций

В Таганроге с середины июня провели техобслуживание и ремонт 14 трансформаторных подстанций, семи силовых трансформаторов, почти 2 км кабельных линий и 12 опор. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

В Таганроге с середины июня провели техобслуживание и ремонт 14 трансформаторных подстанций, семи силовых трансформаторов, почти 2 км кабельных линий и 12 опор. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

По словам главы, мероприятия направлены на повышение надежности энергоснабжения жителей города, объектов коммунальной инфраструктуры и социально значимых учреждений. Так, за последний месяц от граждан поступило 169 обращений, связанных с низким качеством подаваемого тока или техническими неисправностями оборудования. Из них 121 заявка уже закрыта, остальные находятся в работе.

Кроме того, энергетики локализовали все аварии и восстановили нормальную работу сетей после аварий из-за сильных порывов в конце июля.