В Таганроге энергетики отремонтировали 14 подстанций

По словам главы, мероприятия направлены на повышение надежности энергоснабжения жителей города, объектов коммунальной инфраструктуры и социально значимых учреждений. Так, за последний месяц от граждан поступило 169 обращений, связанных с низким качеством подаваемого тока или техническими неисправностями оборудования. Из них 121 заявка уже закрыта, остальные находятся в работе.