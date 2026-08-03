Не только питание: врач рассказала о пяти главных плюсах грудного вскармливания

Пользу грудное вскармливание приносит и самой женщине. По словам главного врача, оно стимулирует выработку окситоцина, что способствует сокращению матки и более быстрому восстановлению организма после родов. Кроме того, многочисленные исследования показывают, что длительное грудное вскармливание связано со снижением риска развития рака молочной железы и яичников.