Волгоградских школьников с 2027 года начнут учить по-новому стандарту

Часть нововведений касается углублённого изучения предметов. Если раньше ученик был обязан выбрать два предмета, то теперь государство позволит школьнику ограничится базовым минимумом знаний. При этом чиновники пообещали сделать программы по математике, физике, химии, биологии более прикладными. Также в стандарт включены требования к навыкам работы школьников с ИИ. В целом, специалисты рассчитывают сохранить обучение по шести направлениям: естественно‑научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально‑экономическому и универсальному.