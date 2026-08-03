Японскую звезду пародий Ретаро Симидзу нашли мертвым в собственном доме

Наибольшую популярность японцу принесли съемки в развлекательных программах, где Симидзу прославился пародиями и имитацией голосов известных исполнителей. В 2011 году он начал вести программу для артистов-пародистов, а позже победил на одном из местных музыкальных конкурсов. У актера остались жена и дочь.