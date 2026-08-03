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Японскую звезду пародий Ретаро Симидзу нашли мертвым в собственном доме

Японский актер и мастер пародий Ретаро Симидзу найден мертвым в собственном доме в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в Yahoo.

Японский актер и мастер пародий Ретаро Симидзу найден мертвым в собственном доме в возрасте 37 лет. Об этом сообщили в Yahoo.

По данным следствия, причиной смерти артиста стало самоубийство. Прибывшие на место врачи не смогли спасти актера.

Симидзу впервые появился на телевидении в 2006 году, сыграв в историческом сериале «Свет и тень». Позже он принял участие в таких проектах, как «Полный ход», «Ханчо», «Элитный янки Сабуро» и «Гокусэн».

Наибольшую популярность японцу принесли съемки в развлекательных программах, где Симидзу прославился пародиями и имитацией голосов известных исполнителей. В 2011 году он начал вести программу для артистов-пародистов, а позже победил на одном из местных музыкальных конкурсов. У актера остались жена и дочь.