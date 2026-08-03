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Семь московских рейсов задерживается в Волгограде

Сразу семь московских рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту утром понедельника. Самолет.

Сразу семь московских рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту утром понедельника.

Самолет компании «Аэрофлот» прилетит из Шереметьево почти с полуторачасовой задержкой — в Гумраке его встретят в 10:50 вместо 9:30. В обратную сторону он стартует в 11:20.

В обед еще один столичный рейс задержится на 40 минут и приземлится в городе на Волге в 12:50. Пассажиры, отправляющиеся сегодня в столицу, вылетят в Шереметьево в 13:45.

Чуть больше часа в зале ожидания проведут горожане, вылетающие из Москвы рейсом «Победы» DP6969. В Волгограде самолет ожидают в 15:35. Подготовка к вылету в обратную сторону займет 40 минут.

Отметим, что ни ночью, ни сегодняшним утром в столичных аэропортах не устанавливали никаких ограничений. Ставить на паузу работу авиагаваней специалистам Росавиации приходилось лишь накануне вечером.

Фото Андрея Поручаева.