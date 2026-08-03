Семь московских рейсов задерживается в Волгограде

Сразу семь московских рейсов задерживаются в волгоградском аэропорту утром понедельника.
Самолет компании «Аэрофлот» прилетит из Шереметьево почти с полуторачасовой задержкой — в Гумраке его встретят в 10:50 вместо 9:30. В обратную сторону он стартует в 11:20.
В обед еще один столичный рейс задержится на 40 минут и приземлится в городе на Волге в 12:50. Пассажиры, отправляющиеся сегодня в столицу, вылетят в Шереметьево в 13:45.
Чуть больше часа в зале ожидания проведут горожане, вылетающие из Москвы рейсом «Победы» DP6969. В Волгограде самолет ожидают в 15:35. Подготовка к вылету в обратную сторону займет 40 минут.
Отметим, что ни ночью, ни сегодняшним утром в столичных аэропортах не устанавливали никаких ограничений. Ставить на паузу работу авиагаваней специалистам Росавиации приходилось лишь накануне вечером.
Фото Андрея Поручаева.