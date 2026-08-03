В Перми на улице Мира ликвидировали провал асфальта

Провал асфальта ликвидировали на улице Мира, рассказали сайту perm.aif.ru в администрации Перми.
Сообщение об обрушении дороги на перекрёстке улиц Гагарина и Одевского появились 24 июля. Очевидцы опубликовали кадры с провалившимся около трамвайных путей асфальтом. Пермяки были обеспокоенны сложившейся ситуацией.
«Вроде только ремонтируют дороги, а потом новые ямы… Страшно ездить. Ладно, если только машину повредишь, а могут ведь и люди пострадать!» — написала пермячка сайту perm.aif.ru.
В администрации сайту perm.aif.ru ответили, что место оградили, яму временно засыпали.
«Дальнейших разрушений не зафиксировано, транспорт на этом участке курсирует в штатном режиме», — рассказали власти города. Аварийные работы на месте проводил «Новогор-Прикамье» — они завершились 1 августа. Теперь МБУ «Полигон» проведёт обследование периметра провала. По результатам примут решение о необходимых работах для полного устранения последствий.