Специалист сказал, почему лошади-тарпаны стали выходить к трассам и в деревни

— Чаще всего эти гаремы, которые пытаются расселяться в сторону населенных пунктов, отлавливают и переселяют на те территории, где населенных пунктов нет, потому что, как правило, если животные уже попробуют искусственную подкормку, для них уже очень сложно потом перестроиться на естественный цикл жизни, — рассказал Александр Козорез, начальник отдела Министерства лесного хозяйства Беларуси.