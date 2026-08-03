Специалист сказал, почему лошади-тарпаны стали выходить к трассам и в деревни

Лесные «мустанги» стали неожиданно выходить к людям и на трассы в Беларуси. Специалист рассказал, почему так происходит, сообщили на ОНТ.
Здесь мы рассказывали, как дикие лошади пришли на пляж с отдыхающими белорусами в Минской области. А еще диких лошадей заметили на остановке в Минской области: «Ждут маршрутку на Минск».
Чаще всего выходы лошадей-тарпанов к людям происходят на скоростной магистрали М-6 — автодороге из Минска в Гродно.
Вообще, лошади появились в Воложинском районе в 2019 году, когда в Налибокской пуще поселили 150 тарпанов. Перед этим полностью исчезнувшую породу белорусские ученые совместно с коллегами из Нидерландов вывели методом обратной селекции. В Национальной академии наук обратили внимание на то, что подкармливать и устанавливать контакт с дикими животными белорусам не стоит.
— Их роль — в восстановлении естественных экосистем. На территории Беларуси очень много деградирующих зарастающих лугов. Сами лошади по своей природе как газонокосилки: они скусывают плохую уже зарастающую растительность, тем самым обновляя луг, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Евгений Машков.
За семь лет поголовье выросло до 250 особей. И сейчас несколько табунов уже отбились от основного стада и стали осваивать сельхозугодия, выходить к трассе, и в населенные пункты.
— Чаще всего эти гаремы, которые пытаются расселяться в сторону населенных пунктов, отлавливают и переселяют на те территории, где населенных пунктов нет, потому что, как правило, если животные уже попробуют искусственную подкормку, для них уже очень сложно потом перестроиться на естественный цикл жизни, — рассказал Александр Козорез, начальник отдела Министерства лесного хозяйства Беларуси.
На данный момент стадо любопытных тарпанов планируют переселять вглубь заказника.
А еще мы писали, что Совмин готовит изменения после гибели пяти и травмирования 44 белорусов в ДТП из-за одной причины.
Тем временем белорусский психолог сказала, как понять, что нужно увольняться с работы. И мы писали, что некоторые белорусы могут получить доплату, работая непостоянно.