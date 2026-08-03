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Двух человек удалось спасти из Волги в Нижнем Новгороде

Сейчас детали случившегося продолжают выяснять.

В Канавинском районе Нижнего Новгорода вечером 2 августа спасатели вытащили из Волги двух человек. Данные об этом поступили от ГУ МЧС России по Нижегородской области.

ЧП случилось вблизи дома № 9 на Волжской набережной. К операции по спасению подключились специалисты Приволжского поисково‑спасательного отряда МЧС и сотрудники Управления ГОЧС — совместными усилиями они извлекли пострадавших из воды. Сейчас детали случившегося продолжают выяснять.

Ранее мужчину нашли мертвым в Светлоярском озере в Нижнем Новгороде.

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