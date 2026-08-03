Двух человек удалось спасти из Волги в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе Нижнего Новгорода вечером 2 августа спасатели вытащили из Волги двух человек. Данные об этом поступили от ГУ МЧС России по Нижегородской области.
ЧП случилось вблизи дома № 9 на Волжской набережной. К операции по спасению подключились специалисты Приволжского поисково‑спасательного отряда МЧС и сотрудники Управления ГОЧС — совместными усилиями они извлекли пострадавших из воды. Сейчас детали случившегося продолжают выяснять.
Ранее мужчину нашли мертвым в Светлоярском озере в Нижнем Новгороде.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше