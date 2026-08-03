Для воронежских детей-сирот могут увеличить пенсии

В Воронежской области, как и в целом по стране, власти хотят увеличить пенсии детям, которые потеряли родителей. Соответствующий законопроект внесут в ГосДуму, сообщает ТАСС. Сейчас выплаты по потере кормильца часто бывают очень маленькими, порой они не дотягивают даже до прожиточного минимума.
Если парламентарии одобрят новый закон, то у ребенка, потерявшего обоих родителей (или единственного родителя), пенсионный коэффициент увеличат в полтора раза. Если же умерла мать-одиночка, то коэффициент станет выше в три раза.
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