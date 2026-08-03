Хабаровчанка воровала продукты из магазинов и продавала их на улице

В январе 2026 года 29-летняя жительница Хабаровска украла еду из магазина и ее задержали. На судебные заседания женщина не являлась, и была объявлена в федеральный розыск, а ее наказание — изменено на заключение под стражу. Женщину задержали снова и выяснили, что с мая по июль она 6 раз воровала продукты из магазинов одной торговой сети. Ущерб составил 62 тысячи рублей. Ворованные продукты женщина продавала прохожим на улице, заработав на этом около 20- тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. В счет погашения ущерба у задержанной изъяли смартфон. Ранее она была судима за хранение наркотиков. Сейчас злоумышленница находится в СИЗО.