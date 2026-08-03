Челябинские школьники посетили мастер-класс «Цифровые финансы»

Мастер-класс «Цифровые финансы» провели в ходе интенсива в Центре развития цифровых технологий для школьников Челябинска по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.
Занятие провел эксперт челябинского отделения Банка России Владимир Шурунов. В формате игры команды прошли путь от древних монет русских княжеств до современных безналичных расчетов. Они отвечали на вопросы о деньгах разных эпох, разбирались в признаках подлинности банкнот, узнавали о безналичных платежах и новой форме денег — цифровом рубле. Эксперт сообщил, что эту новую форму денег можно будет использовать в расчетах уже с 1 сентября.
Особый интерес у ребят вызвали практические задания. Были организованы сборка пазлов с изображениями памятных монет — амурского тигра и парусника времен Петра Первого и состязание «Собери монеты», где нужно было на ощупь достать из мешка мелочь на сумму ровно 26 рублей 50 копеек. А в ходе интерактивной игры «Безопасные финансы» школьники учились распознавать уловки мошенников — например, определять, кто такие дропперы и чем опасны подозрительные предложения и ссылки в мессенджерах.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.