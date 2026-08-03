Челябинские школьники посетили мастер-класс «Цифровые финансы»

Особый интерес у ребят вызвали практические задания. Были организованы сборка пазлов с изображениями памятных монет — амурского тигра и парусника времен Петра Первого и состязание «Собери монеты», где нужно было на ощупь достать из мешка мелочь на сумму ровно 26 рублей 50 копеек. А в ходе интерактивной игры «Безопасные финансы» школьники учились распознавать уловки мошенников — например, определять, кто такие дропперы и чем опасны подозрительные предложения и ссылки в мессенджерах.