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Из строймаркета Лемана ПРО эвакуировали людей

В строительном супермаркете Лемана ПРО, расположенном на шоссе Космонавтов в Перми, из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей и персонал. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь». К зданию приехали три пожарные машины. Специалисты выясняют причины срабатывания пожарной сигнализации.

В строительном супермаркете Лемана ПРО, расположенном на шоссе Космонавтов в Перми, из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей и персонал. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь». К зданию приехали три пожарные машины. Специалисты выясняют причины срабатывания пожарной сигнализации.