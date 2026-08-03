Вован и Лексус опровергли данные о связи с российскими спецслужбами

«Вы, видимо, намекаете на наши связи с российскими спецслужбами? Извините, но разочаруем вас. Мы работаем вдвоем, самостоятельно. На свой страх и риск», — ответили они на просьбу назвать свои звания.
По их словам, работа спецслужб требует тишины и множества согласований.
«Будь мы такие, вы бы нескоро увидели наши пранки», — добавили собеседники агентства.
«В комментариях нам часто пишут, что мы — народные артисты Российской Федерации. Но для нас это не шутки, а серьезная работа, требующая большой подготовки и знаний в разных областях, и даже немного актерского дела», — заметили Вован и Лексус.