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«Рубин» подписал контракт с Савелием Ковтуном до 2028 года

Клуб также готовится объявить о переходе защитника из Узбекистана.

Источник: Комсомольская правда

Казанский «Рубин» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Савелием Ковтуном. Соглашение рассчитано до 2028 года, сообщается на официальном портале клуба.

21-летний футболист перешёл в казанскую команду из молодёжного состава «Сочи», где провёл 14 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

В ближайшее время «Рубин» объявит о переходе ещё одного новичка. По данным Sport24, узбекистанский защитник Жахонгир Урозов успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в казанский клуб. Футболист уже присоединился к команде и тренируется на базе в Казани.

Источник предполагает, что годовой доход Урозова в новом клубе вырастет с 8 до 450 тысяч долларов.