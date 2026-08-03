«Рубин» подписал контракт с Савелием Ковтуном до 2028 года

В ближайшее время «Рубин» объявит о переходе ещё одного новичка. По данным Sport24, узбекистанский защитник Жахонгир Урозов успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в казанский клуб. Футболист уже присоединился к команде и тренируется на базе в Казани.