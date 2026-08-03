В Совфеде указали на «развилку» для олимпиад из-за приема в вузы

Школьное олимпиадное движение находится на «развилке» из-за ситуации, при которой результаты олимпиад меняют привычную картину поступления в вузы. Об этом Радио РБК рассказала экс-глава Рособрнадзора, первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.
По ее словам, сочетание результатов ЕГЭ и школьных олимпиад при поступлении в вузы позволяет оценить как знания, так и творческие склонности абитуриентов, но сейчас в олимпиадном движении наблюдается «топ развилки»: «Либо оно пойдет по пути поиска других инструментов, которые будет использовать в своих действиях, либо, пристроившись к количественным показателям, просто-напросто будет формировать вот такие, я бы сказала, аномальные явления».
Смена вектора в олимпиадном движении — вопрос времени, считает Глебова. «Если оно пойдет по пути приспособления, оно все равно через какое-то время, что называется, заглохнет. И сейчас уже появляются и будут развиваться разные другие показатели, которые вузы начинают использовать при оценке поступающих в вузы. Баллы за волонтерство, за спортивные достижения, еще за что-то», — отметила она.
19 июля Минпросвещения анонсировало изменения правил Всероссийской олимпиады школьников. Ведомство предложило отменить с 1 сентября 2027 года автоматический проход победителей и призеров предыдущего сезона на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Вместо этого придется начинать олимпиадный путь со школьного этапа.
Как сообщили РБК в пресс-службе Минобрнауки, в 2025 году в российские вузы поступили на 11% больше победителей и призеров школьных олимпиад, которые имели право быть зачисленными без результатов ЕГЭ и вступительных испытаний. Всего в вузы зачислили 9,46 тыс. олимпиадников, это 1,5% от общего числа бюджетных мест в этом году (619 тыс.).