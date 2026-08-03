В Совфеде указали на «развилку» для олимпиад из-за приема в вузы

По ее словам, сочетание результатов ЕГЭ и школьных олимпиад при поступлении в вузы позволяет оценить как знания, так и творческие склонности абитуриентов, но сейчас в олимпиадном движении наблюдается «топ развилки»: «Либо оно пойдет по пути поиска других инструментов, которые будет использовать в своих действиях, либо, пристроившись к количественным показателям, просто-напросто будет формировать вот такие, я бы сказала, аномальные явления».