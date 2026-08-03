В Саратовской области обследовали более 1 тысячи гектаров лесного фонда

Свыше 1 тыс. га лесного фонда обследовали в Саратовской области с начала мая. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
«На сегодняшний день обследована площадь в 1045,7 га. Лесные участки, требующие диагностики, определили на основе данных государственного лесопатологического мониторинга, а также информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов», — отметил первый заместитель начальника управления лесного хозяйства Минприроды Саратовской области Максим Шепталов.
Обследование выполняется визуальным и инструментальным способами. Это позволяет дать объективную оценку состоянию лесных насаждений и в результате назначить меры по защите леса, в том числе от различных очагов вредных организмов. Всего в 2026 году лесопатологическими мероприятиями охватят не менее 1500 га земель лесфонда.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.