В Саратовской области обследовали более 1 тысячи гектаров лесного фонда

Обследование выполняется визуальным и инструментальным способами. Это позволяет дать объективную оценку состоянию лесных насаждений и в результате назначить меры по защите леса, в том числе от различных очагов вредных организмов. Всего в 2026 году лесопатологическими мероприятиями охватят не менее 1500 га земель лесфонда.