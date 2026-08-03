Глава РСМД Тренин: Россия применит ядерное оружие не только как ответный удар

Россия применит ядерное оружие не только в случае ответа на удары по ее территории. Об этом рассказал президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.
— Наши противники считают, что Россия применит ядерное оружие только в ответ на ядерный удар по своей территории. Это опасное заблуждение, — заявил эксперт.
По его словам, условия применения прописаны в ядерной доктрине. Среди них — массированные воздушно-космические удары или агрессия против Москвы или Минска. Последняя может осуществляться как ядерным государством, так и ядерным, передает Lenta.ru.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что создание ядерного оружия в Сарове (Арзамас-16), связанном со святым Серафимом Саровским, было божественным замыслом.
С 19 по 21 мая проводились совместные ядерные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Россия продолжает активно наращивать ядерный потенциал. Количество вооружения растет, разработки совершенствуются. Корреспондент «Вечерней Москвы» расспросил военных экспертов, в чем особенность каждого вида вооружений, какие тактико-технические характеристики известны и как-то или иное оружие можно применить в случае нападения на Россию.