Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РСМД Тренин: Россия применит ядерное оружие не только как ответный удар

Россия применит ядерное оружие не только в случае ответа на удары по ее территории. Об этом рассказал президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

Россия применит ядерное оружие не только в случае ответа на удары по ее территории. Об этом рассказал президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин.

— Наши противники считают, что Россия применит ядерное оружие только в ответ на ядерный удар по своей территории. Это опасное заблуждение, — заявил эксперт.

По его словам, условия применения прописаны в ядерной доктрине. Среди них — массированные воздушно-космические удары или агрессия против Москвы или Минска. Последняя может осуществляться как ядерным государством, так и ядерным, передает Lenta.ru.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что создание ядерного оружия в Сарове (Арзамас-16), связанном со святым Серафимом Саровским, было божественным замыслом.

С 19 по 21 мая проводились совместные ядерные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии. Россия продолжает активно наращивать ядерный потенциал. Количество вооружения растет, разработки совершенствуются. Корреспондент «Вечерней Москвы» расспросил военных экспертов, в чем особенность каждого вида вооружений, какие тактико-технические характеристики известны и как-то или иное оружие можно применить в случае нападения на Россию.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше