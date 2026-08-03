За пять месяцев 2026 года предприятия Прикамья улучшили финансовые показатели на 51,9%

В целом по краю 65,2% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью. Ее размер — 301,2 млрд руб.— на 50,8% выше показателя января — мая 2025 года. В то же время убыток нерентабельных организаций также вырос на 40,4% и составил 28,6 млрд руб.