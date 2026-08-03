ФКР ищет подрядчика для капремонта крыши Детской областной больницы

В Калининграде объявили электронный аукцион на капитальный ремонт крыши Детской областной больницы на улице Дмитрия Донского, 23. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 37,3 млн рублей. Заказчиком работ выступает региональный Фонд капитального ремонта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа, итоги планируется подвести 12 августа.
Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт кровли здания больницы. На выполнение работ отводится 100 календарных дней с момента передачи строительной площадки.
Ранее Фонд капитального ремонта нашел подрядчика для ремонта комплекса зданий Детской областной больницы. Контракт предусматривает общестроительные работы, ремонт дверных проемов, а также монтаж систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и персонального вызова. Работы должны пройти в корпусах литер А, Б, В-В1, Д-Д1 и О на территории медицинского учреждения на улице Дмитрия Донского.