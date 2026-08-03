ФКР ищет подрядчика для капремонта крыши Детской областной больницы

Ранее Фонд капитального ремонта нашел подрядчика для ремонта комплекса зданий Детской областной больницы. Контракт предусматривает общестроительные работы, ремонт дверных проемов, а также монтаж систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и персонального вызова. Работы должны пройти в корпусах литер А, Б, В-В1, Д-Д1 и О на территории медицинского учреждения на улице Дмитрия Донского.