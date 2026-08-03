Красноярские водно-моторники завоевали семь медалей чемпионата и первенства России

Чемпионами России стали Наталья Быкова в классе мотолодок GT-30 и Сергей Хрущев в классе скутеров 0−250. Юрий Зиненко завоевал серебро в классе С-500. Бронзовые медали получили Максим Колеватов в классе GT-30 и Ярослав Лефтеров в классе Т-550.