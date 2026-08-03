Красноярские водно-моторники завоевали семь медалей чемпионата и первенства России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсмены красноярской СШОР «Спутник» выиграли семь личных наград на чемпионате и первенстве России по водно-моторному спорту. Сборная Красноярского края также заняла третье место в командном зачете.
Финальные заезды прошли в Кинешме Ивановской области. В них участвовали более 150 спортсменов из 14 регионов страны.
Чемпионами России стали Наталья Быкова в классе мотолодок GT-30 и Сергей Хрущев в классе скутеров 0−250. Юрий Зиненко завоевал серебро в классе С-500. Бронзовые медали получили Максим Колеватов в классе GT-30 и Ярослав Лефтеров в классе Т-550.
На первенстве страны победу одержал Иван Щелканов, выступавший в классе GT-30. Андрей Гусаров стал серебряным призером в классе GT-15.
В общекомандном зачете красноярцы уступили только представителям Краснодарского края и Ульяновской области.