В Хабаровске задержали женщину, полгода воровавшую продукты из супермаркетов

В Хабаровске полицейские задержали 29-летнюю жительницу Железнодорожного района. Женщина находилась в федеральном розыске. В январе этого года она похитила продукты из супермаркета, была задержана, но затем начала пропускать судебные заседания. Суд объявил её в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.