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В Красноярске ИИ выявил странное сырье в мантах и консервах

Россельхознадзор обнаружил нарушения у двух красноярских производителей мясной и рыбной продукции. Проверку данных в системе «Меркурий» провели с помощью искусственного интеллекта.

Россельхознадзор по Красноярскому краю обнаружил нарушения у двух красноярских производителей мясной и рыбной продукции. Проверку данных в системе «Меркурий» провели с помощью искусственного интеллекта.

Согласно документам, для производства мантов с бараниной использовали говядину, свинину и мясо птицы. В консервах из муксуна и семги указали филе тунца, кету, нерку, масляную рыбу и креветки.

Такие сведения не позволяют проследить происхождение продукции и проверить ее безопасность. Предпринимателю и компании объявили предостережения.