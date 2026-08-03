В Красноярске ИИ выявил странное сырье в мантах и консервах

Россельхознадзор по Красноярскому краю обнаружил нарушения у двух красноярских производителей мясной и рыбной продукции. Проверку данных в системе «Меркурий» провели с помощью искусственного интеллекта.
Согласно документам, для производства мантов с бараниной использовали говядину, свинину и мясо птицы. В консервах из муксуна и семги указали филе тунца, кету, нерку, масляную рыбу и креветки.
Такие сведения не позволяют проследить происхождение продукции и проверить ее безопасность. Предпринимателю и компании объявили предостережения.