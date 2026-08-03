Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брат школьницы, обманутой мошенниками, задержал их сообщника возле сейфа

Сообщника мошенников, приехавшего в квартире вскрыть сейф, задержал сын хозяев жилища в Сергиевопосадском городском округе Подмосковья. Им оказался 18-летний москвич.

Сообщника мошенников, приехавшего в квартире вскрыть сейф, задержал сын хозяев жилища в Сергиевопосадском городском округе Подмосковья. Им оказался 18-летний москвич.

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, на уловки телефонных аферистов поддалась 15-летняя девочка. Ей позвонили от имени Росфинмониторинга и пригрозили уголовным делом в отношении родителей за финансирование СВУ. Под давлением собеседника девочка согласилась отдать ключи сообщнику мошенников. Он приехал на квартиру с кувалдой и углошлифовальной машиной, вскрыл сейф и похитил оттуда ювелирные украшения на 1,5 млн рублей. Однако в этот момент в жилище приехал брат девочки. Он удерживал незваного гостя до приезда полиции. Подросток признался, что сам стал жертвой мошенников по аналогичной схеме и выполнял их задания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.