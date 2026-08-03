Брат школьницы, обманутой мошенниками, задержал их сообщника возле сейфа

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, на уловки телефонных аферистов поддалась 15-летняя девочка. Ей позвонили от имени Росфинмониторинга и пригрозили уголовным делом в отношении родителей за финансирование СВУ. Под давлением собеседника девочка согласилась отдать ключи сообщнику мошенников. Он приехал на квартиру с кувалдой и углошлифовальной машиной, вскрыл сейф и похитил оттуда ювелирные украшения на 1,5 млн рублей. Однако в этот момент в жилище приехал брат девочки. Он удерживал незваного гостя до приезда полиции. Подросток признался, что сам стал жертвой мошенников по аналогичной схеме и выполнял их задания.